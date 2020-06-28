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Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) cenazesi, memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa verildi.

Ahmet Bayram   | 28.06.2020
Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Manisa

Hava yolu ile Akhisar ilçesindeki askeri havaalanına getirilen şehit Yüksel'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, helallik alınması için Gökkaya Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Şehidin naaşı daha sonra mahalle kabristanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı.

Bu arada, cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen çelenkteki karanfillerin kağıttan yapılmış olması dikkati çekti.


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Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı