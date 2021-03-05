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Türkiye

Şehit aileleri 'Gönül Kapısı Projesi' ile birbirlerine destek olacak

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Gönül Kapısı Projesi" kapsamında eşleştirilen 390 şehit ailesi, birbirlerine çeşitli konularda destek verecek.

Ufuk Ertop   | 05.03.2021
Şehit aileleri 'Gönül Kapısı Projesi' ile birbirlerine destek olacak Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Valilik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirlenen avantajlı ve dezavantajlı şehit ailelerinin, bazı kriterler göz önüne alınarak eşleştirildiğini söyledi.

Devlet desteğinin yanında şehit ailelerinin de birbirlerine yardımcı olmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bilgin, "İnsanların maddi manevi avantajlı ya da dezavantajlı yönleri vardır. Sahip olduğumuz imkanları birbirimizle paylaşmalıyız." dedi.

Bilgin, insanların sadece ekonomik değil sosyolojik, psikolojik, eğitimsel, kültürel veya sportif alanlarda da ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çekerek, "Önemli olan aileleri 'kardeş aile' kavramıyla bir araya getirmek. Her iki ailenin gönüllerini birbirlerine açmaları gerekiyor ki burada esas amaca ulaşalım. Bazen bakarsınız bir ailenin sahip olduğu farklı imkan, diğer aile açısından sahip olunmayan bir şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Kırklareli Valiliği olarak bir şehit ailesiyle eşleştiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ve sosyolog Erdal Tekin, proje hakkında bilgi verdi.

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