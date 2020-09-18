Euro
8.96
Dolar
7.56
BIST 100
1,115.29
Altın
1,954.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor
logo
Türkiye

Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Salda Gölü'ne girilmesine ilşkin, "Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp Halk Plajı tarafında devam ettireceğiz" dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 18.09.2020
Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

Ankara

Salda Gölü'nün "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenmesini sağlayan "Beyaz Adalar" bölgesinde göle girilmesi, kısıtlama taleplerinin fazla olması halinde yasaklanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Salda Gölü'ndeki denetimler ve alana getirilen kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi.

Salda Gölü'yle ilgili bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, bu kapsamda Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı olarak anılan bölümlerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Salda Gölü'nü çok önemsediklerini dile getiren Bakan Kurum, gölün dünyada eşi benzeri olmadığını, hazırladıkları koruma projesiyle gölün kıyısına kadar giren araçları engellediklerini ve alanda bulunan kamp alanlarının, konteynırların ve kaçak yapıların kaldırıldığını ifade etti.

Salda Gölü'ne girilmesinin engellenmesi için kendilerine çok ciddi talepler geldiğine dikkati çeken Kurum, "Burdur'dan bu konuda ciddi talep var. Gölde çamur banyosu yapmayı yasakladık. Dumansız hava sahası ilan ettik, ateş yakılması, mangal yapılması, sigara içilmesi yasaklandı." dedi.

"Talep gelmesi halinde kısmi olarak kısıtlamalara gidilebiliriz"

Bakan Kurum, Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz kumulların muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte vatandaşlardan, Burdur'dan talep gelmesi halinde kısmi olarak kısıtlamalara gidilebiliriz. Halk Plajı'nda sorun çok ciddi yok ama Beyaz Adalar hakikaten korunması gereken bir bölge. Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya (göle girilmesinin yasaklanması) gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp halk plajı tarafında devam ettireceğiz. Burada da kontrollü bir şekilde, göle zarar vermeyecek şekilde bu süreci yönetmek zorundayız. Salda, hepimizin. Bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız gerekir. Salda'ya 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Burdur'dan ve tüm Türkiye'den gelen talep bu bölgenin korunmasıdır. Biz de Doğa Çevre Kurulumuzdan, Burdur'umuzdan, Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda koruma tedbirlerimizi gün be gün arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın o güzellikten faydalanacağı alanları da yapmaya çalıyoruz."

Salda Gölü'ne teras yapılacağını aktaran Kurum, "Burada çok önemli bir proje yürütüyoruz. Teraslardan vatandaşlarımız Salda'yı seyredebilecekler, fotoğraf çektirebilecekler. O doğal güzellik karşısında, teraslarda vatandaşlarımız çay-kahve içecekler, yemeklerini yiyecekler." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 çocuklarda da ağır, hatta ölümcül seyredebiliyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1174 kişi öldü
Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi
Yemen'de 1 milyona yakın Kovid-19 vakası olmasından korkuluyor

Benzer haberler

Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

Saros Körfezi'nde 'Sıfır Atık Mavi' seferberliği başlatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2012'den bugüne 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü sağladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak
Bakan Kurum: İhtiyacımız olan şey krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir

Bakan Kurum: İhtiyacımız olan şey krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir
Atık motor yağları etkin takip sayesinde geri kazanılacak

Atık motor yağları etkin takip sayesinde geri kazanılacak