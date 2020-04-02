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Sakarya'da bir sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı bir mahalledeki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Onur Orhan   | 02.04.2020
Sakarya'da bir sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Fotoğraf: Onur Orhan/AA

Sakarya

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokak'ın ikinci bir emre kadar karantinaya alınması, sokağa giriş ve çıkışların yasaklanması kararlaştırıldı. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koruyucu kıyafetlerini giyen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Bölgeye gelen Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya da yetkililerden bilgi aldı.

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