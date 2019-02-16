Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat

Dolandırıcılar, kendilerini yetkili fatura ödeme merkezi olarak tanıtarak sahte makbuz vermek suretiyle elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi fatura tahsilatı yaparak vatandaşları mağdur ediyor.

İSTANBUL

Son dönemde yetkisiz fatura ödeme noktalarında yaptıkları fatura ödemeleri nedeniyle birçok tüketici mağdur oldu. Bir nevi korsan ödeme noktaları olarak tanımlanan yetkisiz fatura ödeme noktaları, fatura tahsilatı yaptığı gibi abonelerden ek işlem ücreti de talep ederek haksız kazanç elde ediyor.

Yetkisiz ödeme fatura ödeme noktaları, tüketicilere sahte makbuz vererek faturaların ödenmemesi suretiyle vatandaşları dolandırıyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için kanunun ve otoritelerin izin verdiği yetkili fatura ödeme noktalarında işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu hafta içinde yetkisiz fatura ödeme kuruluşlarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada ilgili kanun hükümlerinde sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ödeme hizmeti sağlayıcısı olan bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından ödeme hizmeti sunulabildiği vurgulandı.

Ödeme hizmeti alanında faaliyette bulunmak isteyen ödeme kuruluşların ilgili kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) izin almaları gerektiği ifade edilen açıklamada, fatura ödemelerine aracılık hizmetinin kuruldan faaliyet izni alan ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, ödeme veya elektronik para kuruluşlarının ödeme hizmetlerini kendi adına ve hesabına hareket eden temsilciler aracılığıyla yürütebileceği hüküm altına alınmakla beraber, temsilcinin ödeme hizmetlerini acente, bayi veya benzer adlar altında tayin edilen alt temsilci aracılığıyla sunmasının yasaklandığı ifade edildi.

Temsilcilere ilişkin listelerin mezkur kuruluşların internet sitesinde güncel olarak yayınlanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Alınması gereken izinleri almaksızın ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösterilmesi veya faaliyet gösterdiği izlenimi yaratılması adli suç olarak tanımlanmış olup, bu yönde hareket eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlilerinin bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, kurulca yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışındaki kişi ve kuruluşlarca fatura ödemelerine aracılık edilmesi mümkün bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmamasını teminen kendilerini fatura ödemelerine aracılık faaliyetine yetkili olarak tanıtan kişi veya kuruluşların dikkat etmesi gereken hususların belirlendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz internet sayfasında yayımlanan yetkili kuruluş listelerinde ve söz konusu yetkili kuruluşların kendi internet sayfalarında yayımlanan temsilci listelerinde yer alıp almadığının kontrol edilmesine dikkat edilmeli. İş yerlerinin dış cephesinde; kurumumuz logosunun, ödeme kuruluşunun logosunun, 10 haneli temsilci kodunun ve kare kodun yer verildiği etiketlerin bulunup bulunmadığının kontrol edilmeli. İş yerlerinde; '… şirketi … ödeme/elektronik para kuruluşu tarafından …tarihinden itibaren ödeme/elektronik para hizmeti sunmak üzere temsilci olarak yetkilendirilmiştir.' ifadesinin yer aldığı ödeme veya elektronik para kuruluşunca düzenlenen 'yetkili temsilci sertifikasının' asılıp asılmadığının kontrolüne azami dikkat gösterilmeli. Kurumumuzdan faaliyet izni almamış şirketlere, kişilere ve yetkisiz şirket ve/veya kişilerin temsilcilerine itibar edilmemesine ve konuya ilişkin olarak kurumumuza ihbar veya şikayette bulunulmasına azami dikkat ve özen gösterilmesi önem arz etmektedir."