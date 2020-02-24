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Sağlık Bakanı Koca: Depremde yaralanan 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı

Sağlık Bakanı Koca, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde yaralanan 64 kişiden 42'sinin tedavisinin tamamlandığını, 22 kişinin tedavisinin de 3 hastanede sürdüğünü söyledi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 24.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: Depremde yaralanan 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran depreminden etkilenen Van'da yaralanan 64 kişiden 42'sinin tedavisinin tamamlandığını, 22 kişinin tedavisinin ise 3 hastanede sürdüğünü bildirdi. 

Koca, Van Başkale'deki son duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da, hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 

Depremde toplam 64 kişinin yaralandığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. Sağlıklarına kavuşmuş olarak taburcu edildiler. 22 vatandaşımızın tedavisi ise bölgedeki 3 hastanemizde devam ediyor, 1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor.

Depremin hemen ardından bölgeye sevk ettiğimiz 32 ambulans, 1 helikopter ambulans, 2 mobil komuta aracı, 3 lojistik araç, 167 UMKE ve 112 Acil personelimizle depremzedelerimize gerekli tüm sağlık hizmetlerini vermeyi sürdürüyoruz. Ayrıca 1'i Başkale merkezde, 4'ü depremden etkilenen köylerde olmak üzere toplam 5 sahra hastanesi ünitesi kurmuş durumdayız. Ayrıca 92 kişiden oluşan sağlık ekiplerimiz, bölgede köy köy gezerek, evlerde sağlık kontrolü ve hasta muayenesi yapmaktadırlar."

Koca, bir daha böyle acılarla hiç karşılaşılmaması temennisinde bulunarak, "Karşılaşmamız durumunda ise devletimiz, hassas görev bilinciyle ve gerekli tüm imkanlarıyla, Van Başkale'de olduğu gibi, milletimizin hizmetindedir." ifadelerini kullandı. 


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