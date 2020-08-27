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Türkiye

Sadağı Kanyonu 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 27.08.2020
Sadağı Kanyonu 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı'nı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5,24 hektarlık bölüm de riskli alan olarak ilan edildi.

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