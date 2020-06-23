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Rehberlik ve araştırma merkezleri 6 Temmuz'da hizmete başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezleri, rehberlik işlemleri ve tanılama hizmetleri için 29 Haziran itibarıyla randevular verilebilecek.

Selma Kasap   | 23.06.2020
Rehberlik ve araştırma merkezleri 6 Temmuz'da hizmete başlayacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı rehberlik ve araştırma merkezleri, rehberlik işlemleri ve tanılama hizmetlerini 6 Temmuz itibarıyla başlatacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında olası risklerin azaltılması amacıyla özel eğitim ve rehberlik merkezindeki hizmetlere bir süre ara verilmişti.

Alınan yeni karara göre, koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınarak, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik, eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri 6 Temmuz'da başlatılacak. Bu merkezlerde randevular 29 Haziran itibarıyla verilecek.

Rehberlik araştırma merkezlerinde rehberlik hizmetleri ile eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin sunumunda maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak ve görüşme odalarında bir öğrenci ve öğretmen olacak şekilde gerekli hazırlıklar yapılacak.

Öğrencilere verilecek randevu aralıkları, öğrenci ve velilerin birbirini en az görecek şekilde düzenlenecek.

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