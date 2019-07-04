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Polis Koleji sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 04.07.2019
Polis Koleji sınavına yönelik FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

Ankara

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

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