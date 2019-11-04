Euro
6.36
Dolar
5.69
BIST 100
99,351.47
Altın
1,513.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

Sertaç Bulur   | 04.11.2019
PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik harekatta etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride arandığı tespit edildi. 

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, "Tekoşer Zagros" kod adlı Müsluh İke adlı üst düzey PKK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatında etkisiz hale getirildi.

İke'nin, 90'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen birçok eylemin azmettiricisi olduğu belirlendi.

"Sözde Hakurk alan sorumlusu" iken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 2019'da "sözde Metina alan sorumluluğuna" getirildiği belirtilen "Tekoşer Zagros "kod adlı Müsluh İke'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı kaydedildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu

Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu

Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi
Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu