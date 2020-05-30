PKK terör örgütünün sözde Herekol karargahı çöktü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.