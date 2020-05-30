Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
logo
Türkiye

PKK terör örgütünün sözde Herekol karargahı çöktü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.

Cankut Taşdan   | 30.05.2020
PKK terör örgütünün sözde Herekol karargahı çöktü

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 951'e yükseldi
Malezya, Kovid-19'u bitirmede 'son aşamaya' girdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti
Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta 'sosyal mesafeli' denize girilecek
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi

Benzer haberler

PKK terör örgütünün sözde Herekol karargahı çöktü

PKK terör örgütünün sözde Herekol karargahı çöktü

İçişleri Bakanı Soylu: Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu: Kiliselerin ibadete açılması için azınlık cemaatlerinin liderleriyle görüşüldü

İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik

İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik
İçişleri Bakanı Soylu: Artık göçün medeniyetleri nasıl zenginleştirdiğini anlatmanın tam da zamanı geldi

İçişleri Bakanı Soylu: Artık göçün medeniyetleri nasıl zenginleştirdiğini anlatmanın tam da zamanı geldi
Türkiye, Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşıladı