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Türkiye

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok" ifadesiyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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