Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor
logo
Türkiye

Pençe Harekatı'nda toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

Mehmet Tosun   | 14.07.2019
Pençe Harekatı'nda toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 68 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından, 12 Temmuz'da başlatılan "Pençe-2" Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, teröristlerle sağlanan temasta biri yaralı ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. 

Böylece, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 68 oldu.

Harekat kapsamında ayrıca daha önce Türk Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağarada, iki "Doçka uçaksavar" mühimmatı kutusu (40'lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağaranın yakınındaki sığınakta da jeneratör bulundu. 

Başka bir bölgedeki mağarada ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış "Doçka uçaksavar" silahı ele geçirildi.

Komandolar, mağara, sığınak ve malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

Pençe Harekatı'nda toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 3 teröristin cesedi bulundu

Pençe-2 Operasyonu başlatıldı

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Haftanin ve Metina bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Haftanin ve Metina bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi