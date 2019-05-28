Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe Operasyonu' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik "Pençe Operasyon Planı"nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik yürütülen "Pençe Operasyon Planı" dolayısıyla, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 28 Mayıs 2019
Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun! 🇹🇷 https://t.co/U5e16CJpCE
Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.