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Dünya

Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Barış Gündoğan   | 29.05.2019
Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 asker şehit oldu

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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