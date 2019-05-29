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Dünya

'İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı'

Fitch Ratings, İngiltere’deki son gelişmelerin ardından AB'den anlaşma olmadan ayrılma olasılığının arttığını bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 29.05.2019
'İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı'

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere’deki son gelişmelerin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılma olasılığının arttığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevini bırakma kararı alması ve Brexit Partisi’nin AB Parlamentosu seçimlerinden yüzde 31,6 gibi bir oranla güçlü şekilde çıkmasının, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılma olasılığını artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere’nin ülkenin “AA” kredi notunun 26 Nisan’da kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmede sabit tutulduğu, fakat ülkenin AB’den düzensiz bir şekilde çıkmasının ekonomik görünümünü ve yatırımlarını kısa ve orta vadede olumsuz etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Fitch açıklamasında İngiltere’nin AB’den çıkış takviminin 31 Ekim tarihine ertelenmesinin ülkenin AB’den anlaşma olmadan ayrılma olasılığını ortadan kaldırmadığı, bu tarihin ardından ülkede politik oynaklığın artabileceği vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere’nin bir sonraki başbakanının parlamentoda olası bir çıkış anlaşmasına ilişkin uzlaşı ortamını oluşturmak gibi bazı zorluklarla karşılaşacağı belirtilirken, ilerleyen dönemde genel seçim, ikinci referandum ya da çıkış takviminde yeni bir erteleme gibi olasılıkların gündeme gelebileceği kaydedildi.

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