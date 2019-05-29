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'Pençe Harekatı'nda 2 asker yaralandı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda 2 asker yaralandı.

Muhammed Boztepe   | 29.05.2019
'Pençe Harekatı'nda 2 asker yaralandı

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen "Pençe Harekatı"nda 2 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği bildirildi.

İki askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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