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Dünya

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

İlkay Güder   | 29.05.2019
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, rak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs Pazartesi başlatılan Pençe Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

                    

Bu kapsamda kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri harekatlarıyla destekli devam eden operasyonlarda, 6 PKK'lı bölücü teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan bilgilendirmede, "Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca komandoların operasyon kapsamında girdiği bir mağaranın video ve fotoğrafları da yer alıyor.

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