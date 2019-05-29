Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, rak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs Pazartesi başlatılan Pençe Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri harekatlarıyla destekli devam eden operasyonlarda, 6 PKK'lı bölücü teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan bilgilendirmede, "Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/Me6AXvZCaF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019
Paylaşımda ayrıca komandoların operasyon kapsamında girdiği bir mağaranın video ve fotoğrafları da yer alıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/S9DRuHgHIu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mayıs 2019