Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
Pençe Harekatı kapsamında Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünce silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin vurulduğu bildirildi.
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.
Harekatla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.