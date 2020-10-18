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Türkiye

Patara'nın kum tepeleri turistlere çöl deneyimi yaşatıyor

Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Plajı, kilometrelerce uzanan eşsiz sahilinin yanı sıra çölleri anımsatan kum tepeleriyle de ziyaretçilerini etkiliyor.

Talip Demirci   | 18.10.2020
Patara'nın kum tepeleri turistlere çöl deneyimi yaşatıyor Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, ziyaretçilerine şelalelerden, su altı mağaralarına kadar farklı seçenekler sunuyor.

Kentte turistlerin en fazla merak ettiği yerlerden biri de Kaş ilçesindeki, Likya Birliği'nin başkenti olan ve tarihi binlerce yıl önceye dayanan Patara Antik Kenti'nin yanındaki kum tepeleri.

Antik kentin içinden geçerek kum tepelerine ulaşan tatilciler, benzeri, çöllerde yaşanan tozlu bir yolculuğa çıkıyor.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların da önemli yuvalama alanlarından olan Patara Plajı'na bakan kum tepelerine uzanan turistler, adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüşen bölgede, eşsiz gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

Atlı ve develi safari turları düzenleniyor

Yeşilçam'ın birçok filmine de ev sahipliği yapan kum tepelerinde, atlı ve develi safari turlarına da katılan turistler, ardından denize girerek unutulmaz bir gün yaşıyor.

İzmir'den tatile gelen Kemal Doyuran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kum tepelerinin çok ilgi çekici olduğunu söyledi.

Hayatında ilk defa çölleri andıran bir kum tepesine geldiğini anlatan Doyuran, "Gün batımını izlemeye geldik. Çok keyifliydi. Bizim için farklı bir deneyim oldu." dedi.

Muğla'dan karavanıyla tatile çıkan Sinem Bahçeci ise herkesin bir kez de olsa Patara kum tepelerini görmesi gerektiğini kaydetti.

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