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Osmanlı mirası tatlılar bayrama hazırlanıyor

Edirne'deki şekerlemeciler, bayram sofralarını badem ezmesi, kavala kurabiyesi, lokum, kallavi gibi tarihi lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini iki katına çıkardı.

Gökhan Zobar   | 02.06.2019
Osmanlı mirası tatlılar bayrama hazırlanıyor

Edirne

Edirne'deki şekerlemeciler, bayram sofraları tarihi lezzetlerle tatlandırmak için yoğun mesai yapıyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın vazgeçilmezi olan asırlık tatlıları geleneksel olarak hazırladıklarını söyledi.

Kentteki şekerlemecilerin tatlı bir yoğunluk yaşadıklarını belirten Meriç, "Bayram sofraları tarihi lezzetlerle tatlanıyor. Bu tatlıları bayrama yetiştirebilmek için mesaimizi iki katına çıkardık. Bayramda herkesin sofrasına bu lezzetleri yetiştireceğiz." dedi.

"Geleneksel tatlılar bayramın vazgeçilmezi"

Osmanlı'dan miras lezzetleri bayram sofraları için hazırladıklarını anlatan Meriç, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi yoğun bir çalışma dönemine girdik. Atalarımızdan günümüze miras kalan badem ezmesi, kavala kurabiyesi, lokum, kallavi gibi tatlıları vatandaşlarımızın bayramlarını tatlı şekilde geçirmesi için hazırlıyoruz. Biz bu lezzetleri ecdattan gördüğümüz gibi geleneksel olarak üretiyoruz. Lezzetin özü de buradan geliyor. El emeği göz nuru bu üretim vatandaşlardan teveccüh görüyor. Geleneksel tatlılar bayramın vazgeçilmezi durumunda."

"İşlerimizde bayram yoğunluğu var"

Şekerlemeci Kemal Kılıç da bayram dolayısıyla üretimlerini iki katına çıkardıklarını ifade etti.

Edirneli şekerlemecilerde bayram bereketi yaşandığını belirten Kılıç, bayrama kısa süre kalmasına rağmen mesailerinin devam ettiğini söyledi.

Kılıç, "Edirne'ye Osmanlı'dan miras kalan saray tatlılarını hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız bayramda bu tatlara ilgi gösteriyor. Bayram ziyaretlerinde hem ikram etmek hem de aile büyüklerine giderken hediye olarak götürmek için bu lezzetler tercih ediliyor. İşlerimizde bayram yoğunluğu var." şeklinde konuştu.

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