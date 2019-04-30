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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Ramazan 2019

Türkiye'deki camiler ramazana hazır

Türkiye'deki camiler ramazana hazır

Yurt genelindeki camilerde, yaklaşan ramazan ayı öncesinde bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Türkiye'deki camiler ramazana hazır

Yurt genelindeki camilerde, yaklaşan ramazan ayı öncesinde bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

TDV'den otomatik zekat hesaplama sistemi

TDV'den otomatik zekat hesaplama sistemi

TDV'den otomatik zekat hesaplama sistemi
Ramazan lezzetlerini imece usulü hazırlıyorlar

Ramazan lezzetlerini imece usulü hazırlıyorlar

Ramazan lezzetlerini imece usulü hazırlıyorlar
Dünya mazlumları ramazanda Türkiye'nin yolunu gözleyecek

Dünya mazlumları ramazanda Türkiye'nin yolunu gözleyecek
Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı

Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı
ABD'de ibadethanelere yönelik güvenlik önlemleri ramazanda artırılacak

ABD'de ibadethanelere yönelik güvenlik önlemleri ramazanda artırılacak
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek
Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
'Çayı iftarda çok, sahurda az için'
01.05.2019

'Çayı iftarda çok, sahurda az için'

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sönmez "Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yenilmemeli. İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler." dedi.

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor
01.05.2019

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camisi'nin ses ve ışık sistemi, ramazan öncesinde bakımdan geçirildi.

Ankara'da ramazan pidesi 2,5 liradan İstanbul'da 3 liradan satılacak
30.04.2019

Ankara'da ramazan pidesi 2,5 liradan İstanbul'da 3 liradan satılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak." dedi.

Canan Karatay'dan ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
30.04.2019

Canan Karatay'dan ramazanda sağlıklı beslenme önerileri

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayında sağlıklı beslenme konusuna tavsiyelerde bulundu.

Ramazan hilali ilk önce Avustralya'da görülecek
30.04.2019

Ramazan hilali ilk önce Avustralya'da görülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilalin ilk kez Avustralya kıtasının ortasından itibaren görülmeye başlayacağını bildirdi.

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