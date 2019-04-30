Ramazan 2019
Türkiye'deki camiler ramazana hazır
Yurt genelindeki camilerde, yaklaşan ramazan ayı öncesinde bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.
'Çayı iftarda çok, sahurda az için'
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sönmez "Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yenilmemeli. İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler." dedi.
Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor
Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camisi'nin ses ve ışık sistemi, ramazan öncesinde bakımdan geçirildi.
Ankara'da ramazan pidesi 2,5 liradan İstanbul'da 3 liradan satılacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak." dedi.
Canan Karatay'dan ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayında sağlıklı beslenme konusuna tavsiyelerde bulundu.
Ramazan hilali ilk önce Avustralya'da görülecek
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilalin ilk kez Avustralya kıtasının ortasından itibaren görülmeye başlayacağını bildirdi.