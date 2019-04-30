01.05.2019

'Çayı iftarda çok, sahurda az için'

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sönmez "Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yenilmemeli. İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler." dedi.