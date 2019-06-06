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Dünya, Ramazan 2019

Sırbistan'da geleneksel 'bayram sofrası' kuruldu

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde 11. kez düzenlenen "Açık Kalplerin Sokağı-Bayram Sofrası" etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.

Lejla Bıogradlıja   | 06.06.2019
Sırbistan'da geleneksel 'bayram sofrası' kuruldu AA/Aleksandar Jovanovic

Novi Sad

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde geleneksel hale gelen bayram sofrası etkinliği bu yıl da yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Sırbistan İslam Birliği ve Vojvodina Müftülüğü tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen "Açık Kalplerin Sokağı-Bayram Sofrası" etkinliği kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Şehir merkezinde kurulan bayram sofrasına katılan Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic, bayram sofrasının farklılıkları ortadan kaldırdığını ve dostluk köprülerini inşa ettiğini belirterek, etkinliğin bu yıl da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu anlattı.

Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic de Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, tüm dünyaya barış ve dostluğun hakim sürmesi temennisinde bulundu.

Bayram sofrası etkinliğinde, konuklara börek ve baklava ikram edilirken, Novi Sad'ın ilahi grubu da sahne aldı.

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