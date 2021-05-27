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Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tanju Özkaya,Cemil Murat Budak   | 27.05.2021
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.

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