Euro
8.96
Dolar
7.52
BIST 100
1,562.11
Altın
1,729.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.

Abdullah Yasin Güler   | 17.03.2021
Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Fuat Oktay, Kazakistan'ın 13'üncü bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini ileterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle iş birliklerinin pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Oktay, iki ülke arasındaki yatırım potansiyelinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda savunma, ilaç, bilgi teknolojileri ve enerji sektörlerinde iş birliği yapılabilecek alanlar olduğunu aktardı.

31 Mart'ta yapılması planlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) stratejik bir şemsiye kuruluş olduğunun da altını çizen Oktay, iki ülke liderlerinin birtakım sorunların çözümünde ön alıcı olacaklarını belirtti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ise Türk Konseyi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazakistan'ın zengin yer altı kaynaklarına, Türkiye'nin ise teknolojik altyapıya sahip olduğuna değinen Tileuberdi, bu alanlardaki iş birliklerinin artırılmasının faydalı olacağını belirterek, Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) bu anlamda iyi bir platform olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den aşı ihracatına ilave sınırlama uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 536 bin 925'e yükseldi
Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere Başbakanı Johnson, bazı ülkelerin kullanımını askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak
İtalya Kovid-19'dan kurtulmak için aşıyı en önemli araç olarak görüyor

Benzer haberler

Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü

Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir

Fuat Oktay: Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birilerinin dayattığı değil, milletimizin özgür iradesini yansıtan bir anayasa diyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Birilerinin dayattığı değil, milletimizin özgür iradesini yansıtan bir anayasa diyoruz