Oktay ile Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yozgat Valisi Çakır'ı ziyaret etti.
Yozgat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti.
Valilik binası önünde merasim mangasını selamlayan Oktay ile Bakan Kurumu, Vali Çakır ve protokol üyeleri karşıladı.
Valilik makamındaki ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Oktay ve Kurum, Yozgat Belediyesinde İl Değerlendirme, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.