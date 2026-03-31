Dolar
44.48
Euro
51.13
Altın
4,581.32
ETH/USDT
2,038.70
BTC/USDT
66,646.00
BIST 100
12,689.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”nde konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Sağlık

Yozgat'ta göz taraması yapılan 400 ilkokul öğrencisinin 100'ünde astigmat tespit edildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde "Hayata Nefes Akdağmadeni" projesi kapsamında sağlık taramasından geçirilen 400 ilkokul öğrencisinin 100'ünde astigmat tespit edildi.

Sait Çelik  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Fotoğraf: Mehmet Doğan/AA

Yozgat

İlçede Yozgat Bozok Üniversitesi, kaymakamlık, belediye ve devlet hastanesi işbirliğinde erken teşhis için yürütülen "Hayata Nefes Akdağmadeni" projesi kapsamında 400 ilkokul öğrencisine göz, 600 ortaokul öğrencisine ise skolyoz (omurga eğriliği) taraması yapıldı.

Göz taramalarında 100 çocukta astigmat (gözün kornea veya merceğindeki eğrilik bozukluğu nedeniyle ışığın retinaya eşit dağılmaması sonucu ortaya çıkan görme problemi) belirlendi, 12 çocuk skolyoz şüphesiyle takibe alındı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, AA muhabirine, amaçlarının öğrencilerin eğitim ve yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek sağlık sorunlarını erken aşamada tespit edip müdahalede bulunmak olduğunu söyledi.

Özellikle son dönemde ekran bağımlılığının artması nedeniyle çocuklarda göz kuruluğu ve astigmat oranında ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Yalçın, "Yaptığımız göz taramasında öğrencilerimizin bir kısmında astigmat, göz kuruluğu, göz tembelliği ve şaşılık saptadık. Bunları üst merkezlere sevk ettik." dedi.

"Ekran kullanımı sınırlandırılmalı"

Projede görev alan göz hastalıkları uzmanı Dr. Cumali Yaman da 8 hafta önce başlayan taramalarla görme bozukluklarını erken tespit etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Yaman, "Taradığımız 400 öğrenciden yüzde 25'inde astigmat, 10 öğrencide şaşılık tespit ettik. Bu 10 öğrencinin 5'inde göz tembelliği de var. Erken şekilde müdahalelerine başladık. Gözlük reçete ettik. Hastaları takibe aldık. Yaklaşık 2-3 hastamızı da ileri merkeze sevk ettik. Ekran maruziyetinin uzun süre olması, çocukların gözlerini kısarak bakması, kornea yapısını değiştirdiği için astigmat ihtimalini artırıyor." diye konuştu.

Yaman, ailelere çocukların günlük en az 2 saat gün ışığında vakit geçirmesi, ekran kullanımının sınırlandırılması ve uygun aydınlatma koşullarının sağlanması yönünde tavsiyede bulundu.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Zülal Zor Gümüş de omurganın yana doğru eğrilmesi olan skolyozun çoğunlukla geç belirti verdiğini ve aile farkındalığının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dijital bağımlılığa bağlı uzun süreli oturma, yanlış duruş ve fiziksel aktivite eksikliğinin omurga sağlığını olumsuz etkilediğine değinen Gümüş, "İlk olarak öğrencileri skolyometre ile tarıyoruz. Çocukların duruşlarını önden, yandan ve arkadan değerlendiriyoruz. Şüpheli bulduğumuz 50-60 kadar çocuk oldu ancak bunların hepsi skolyoz takibine alınmadı." dedi.

Gümüş, röntgen takiplerinde tarama yapılan çocukların 12'sini egzersiz ile takibe aldıklarını, 2 öğrenciyi buna ek olarak ileri tetkik ve tedavi amacıyla sağlık merkezlerine yönlendirdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet