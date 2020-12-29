Euro
9.06
Dolar
7.39
BIST 100
1,442.54
Altın
1,879.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı”na katılıyor
logo
Türkiye

Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı yeniden açılacak

Sivas'ın Divriği ilçesinde, yapımı 1941 yılında tamamlanan ve uzun süre kullanılmayan havaalanının, sivil havacılık projelerinin tamamlanmasının ardından 2021 yaz döneminde yeniden açılması planlanıyor.

Göksel Cüneyt İğde   | 29.12.2020
Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı yeniden açılacak

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı" olma özelliğini taşıyan Divriği Havaalanı'nı gezdi. 

Burada açıklama yapan Ayhan, havaalanının 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından yapımına başlandığını ve 1941'de tamamlandığını belirterek, "Nuri Demirağ'ın kendi yaptığı yerli ve milli uçakların indiği bir yer burası. O dönemde yerli ve milli uçağın yapılmaması için yapılan manipülasyonlar ve buraya kurduğu Gök Okulu'nun açılmaması için atılan adımlar sonrası maalesef hayallerini uçurtan adam Nuri Demirağ'ın bu planı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Havaalanının 2004 yılında atıl durumda kaldığını aktaran Ayhan, 2010 yılında ise Divriği'ye gönül vermiş özel bir müteşebbis tarafından satın alındığını belirtti.

Ayhan, havaalanının sivil havacılık projelerinin hazırlık aşamasında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaat edilecek. Bu onaylandıktan sonra apronları, kuleleri, girişi-çıkışı ve pistleri tanzim edilecek. 2021 yaz döneminde buraya ilk inişin gerçekleşmesi planlanmakta. Divriği açısından büyük ve heyecan verici bir proje. İlçemizde yapılan diğer projeler de düşünüldüğü takdirde turizm şirketlerinin burada oluşturduğu hareketlilik Divriği'ye ayrı bir hareket verecek. Sivas'ın her alanda geleceği parlak. Heyecanla bekliyoruz. Biz de gerekli tüm desteği vereceğiz."

Sivas'ın Divriği ilçesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turist çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü
AB Kovid-19 aşısı olmayanları kayıt altına alacak

Benzer haberler

Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı yeniden açılacak

Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı yeniden açılacak

15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı

Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürdü

Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu

Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu
Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın seçimi '6 güzel adam' fotoğrafı oldu

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın seçimi '6 güzel adam' fotoğrafı oldu