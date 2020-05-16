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Nevşehir'de karantina süreleri dolan 169 kişi evlerine gönderildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabaistan'dan Nevşehir'e getirilerek karantinaya alınan 169 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Behçet Alkan   | 16.05.2020
Nevşehir'de karantina süreleri dolan 169 kişi evlerine gönderildi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabaistan'dan Nevşehir'e getirilerek karantinaya alınan 169 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Türkiye'ye getirildikleri 2 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 169 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Sağlık görevlilerince kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Kaldıkları yurttan ayrılan vatandaşlara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir fidan hediye etti.

Yurttan ayrılanlardan Serdar Avcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileriyle alakadar olan yetkililere ve yurt çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.

Yurtta kaldıkları süre boyunca kafiledeki hiç kimsenin sağlık sorunu yaşamadığını dile getiren Avcıoğlu, "Burada bize sunulan hizmetten çok memnun kaldık. Beklemediğimiz bir ilgiyle karşılandık. Devletimize ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de "Evlerinden, yakınlarından ayrı kalan konuklarımızın moral motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler organize ettik. Bugün de kendilerini yolcu ediyoruz. Umarım böyle bir süreç dünya genelinde tekrar yaşanmaz. Kimse sevdiklerinden ayrı kalmak durumunda olmaz." diye konuştu.

Yurt çalışanları, karantina süresi dolan vatandaşları taşıyan otobüsleri, ellerinde Türk bayrakları ile yurt yerleşkesinden uğurladı.

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