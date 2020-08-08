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Türkiye

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır   | 08.08.2020
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Volkan Yıldız/AA

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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