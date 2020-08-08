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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Haydar Toprakçı   | 08.08.2020
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

Tunceli

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 16 metre su seviyesi düşürülen baraj gölü, ekiplerce detaylı arama yapmak için 17 bölüme ayrılarak işaretlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde çeşitli illerden kente gelen jandarma ve polis dalgıçlardan oluşan 17 ekip, 2 su altı kamerası ve sonar cihazı desteğiyle kendilerine gösterilen alanlarda çalışmalara devam etti.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin de su yüzeyinde botlarla gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların yeniden başladığını ve aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların çok titiz ve özveriyle yürütüldüğünü belirten Doku, "Bugün 217'inci gün. Sabah çalışmaları gözümle gördükten sonra eğer Gülistan buradaysa kaçınılmaz bulunur. Yani her şekilde sonuç elde edeceğiz. Çalışmaları gün boyu takip ediyorum ve Gülistan burada olursa bulunacağını düşünüyorum." dedi.

Olay

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına yeniden başlanmıştı.

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