Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

Burcu Çalık Göçümlü,Sarp Özer   | 14.11.2020
MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı

Ankara

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi. 

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi. 

Açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da 452 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti
Kovid-19 damarların içinde pıhtı oluşumunu tetikliyor

Benzer haberler

MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı

MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı

Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek

MSB: Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi