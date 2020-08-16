MSB: TCG Kemalreis ile TCG Bandırma Doğu Akdeniz'de görevde
Milli Savunma Bakanlığından, TCG Kemalreis fırkateyni ile TCG Bandırma korvetinin, Doğu Akdeniz'de görevde olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), TCG Kemalreis fırkateyni ile TCG Bandırma korvetinin, Doğu Akdeniz'de görevde olduğu bildirildi.
Akdeniz Kalkanı Harekâtına iştirak eden TCG KEMALREİS fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG BANDIRMA korveti Doğu Akdeniz'de görevde.#MSB #TSK pic.twitter.com/WdizAIRf1C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020
Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG Kemalreis fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG Bandırma korveti Doğu Akdeniz'de görevde." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.