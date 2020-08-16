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MSB: TCG Kemalreis ile TCG Bandırma Doğu Akdeniz'de görevde

Milli Savunma Bakanlığından, TCG Kemalreis fırkateyni ile TCG Bandırma korvetinin, Doğu Akdeniz'de görevde olduğu bildirildi.

Kemal Karadağ   | 16.08.2020
MSB: TCG Kemalreis ile TCG Bandırma Doğu Akdeniz'de görevde

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), TCG Kemalreis fırkateyni ile TCG Bandırma korvetinin, Doğu Akdeniz'de görevde olduğu bildirildi.

Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG Kemalreis fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG Bandırma korveti Doğu Akdeniz'de görevde." bilgisi paylaşıldı.

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