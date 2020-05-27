Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
104,736.10
Altın
1,708.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 27.05.2020
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıya tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekat sonucu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bini geçti
Sağlık Bakanlığından normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik yeni rehber
Tunus'un sembollerinden Habib Burgiba Caddesi salgının izlerini silmeye çalışıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 370 bini aştı

Benzer haberler

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Libya Ordusu'ndan Hafter milislerine giden 2 yakıt tankerine hava harekatı

Libya ordusundan Terhune'deki Hafter milislerine hava harekatı

Libya ordusundan Terhune'deki Hafter milislerine hava harekatı

Hakkari'de yaralanan asker ile Kars'ta 1 asker şehit oldu

Hakkari'de yaralanan asker ile Kars'ta 1 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi