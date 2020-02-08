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MSB: İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 08.02.2020
MSB: İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, "İdlib’deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir." açıklaması yapıldı.

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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