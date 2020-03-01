MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de, bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir." denildi.
Açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.
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