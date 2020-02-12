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MSB Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.02.2020
MSB Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü. 

Jeffrey’in Ankara’ya yaptığı ziyaret dolayısıyla gerçekleşen görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Karaosmanoğlu tarafından İdlib'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün ülkelerin daha somut adımlar atması gerektiği, aksi takdirde yeni bir göç dalgasının Türkiye'nin de sınırlarını aşacağı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, ABD'nin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK-KCK/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması gerektiği de vurgulandı.

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