Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin görselleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlayan "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı" görsellerini paylaştı.
Ankara
Görseller, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, "Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere." ifadeleriyle paylaşıldı.
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Çelikten kaledir donanmamız— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021
Şimşek çaktırır denizlerde
Karadeniz, Akdeniz, Ege
Mavi Vatandır bizlere...🇹🇷
Ege Denizi ve Akdeniz’de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/2T4oHNEYEL