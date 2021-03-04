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Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin görselleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlayan "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı" görsellerini paylaştı.

İsa Toprak   | 04.03.2021
Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin görselleri paylaştı

Ankara

Görseller, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, "Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere." ifadeleriyle paylaşıldı.

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