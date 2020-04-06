Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 yaşındaki Zehra da destek verdi
Tokat'ta, Milli Dayanışma Kampanyası'na harçlıklarını bağışlayan 9 yaşındaki Zehra Alan'ı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, duyarlı davranışı için tabletle ödüllendirdi.
Ankara
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bilgisayar için biriktirdiği kumbaradaki parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Zehra Alan'a tablet hediye etti.
Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, cuma günü bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kampanyaya desteğinden dolayı Zehra Alan'a tablet bilgisayar hediye etti.
Eroğlu'nun hediyesi zabıta ekiplerince teslim edildi.
Mustafa Alan, kızıyla Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu telefonla arayarak teşekkürlerini iletti.
Zehra Alan ile telefonla görüşen Eroğlu, duyarlılığından dolayı Alan'ı tebrik ederek, şunları söyledi:
"Sen kocaman yüreği olan bir kızımızsın. Öncelikle seni yetiştiren anne ve babaya da teşekkür ediyorum. Zehra'nın bu güzel davranışından dolayı bir hediyemiz olsun istedim. Çünkü böyle güzellikleri desteklemek lazım. Onun için lütfen bu hediyemizi kabul et. Senin yüreğin o kadar güzel ki kendin kullanmayıp daha çok ihtiyacı olan birine vereyim demişsin. Bu da örnek bir davranış. Keşke senin gibi herkes bunu gösterebilse ama sen hepimize örnek oldun."
Zehra'nın babası Mustafa Alan, Eroğlu'na teşekkür ederek şunları dile getirdi:
"İçimde hem gurur hem de sevinç var. Kızımın da böyle bir şey yapması çok hoşuma gitti. Birlikte oturuyorduk, televizyon izlerken kendisi yardım kampanyasına katkıda bulunmak istediğini söyledi. Yardımımızı yaptık. Belediye Başkanımız da bir hediye gönderdi kızıma, sağ olsun. Çok mutlu olduk."
Zehra Alan da "Tokat Belediye Başkanımıza hediye gönderdiği için teşekkür ediyorum. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum." ifadesini kullandı.
Minik Mehmet Emin, kumbarasındaki parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na kumbarasında biriktirdiği 515 lirayla destek oldu.
Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Emin Yorgun, ailesinin vasıtasıyla mahalle muhtarı Ali Filiz'i arayarak, kumbarasında biriktirdiği parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen kampanyaya bağışlamak istediğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığı için kendisine yardımcı olmasını istedi.
Muhtar Filiz'in, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından görevlendirilen polis memuru, Mehmet Emin'den kumbarasında biriktirdiği 515 lirayı teslim aldı.
Polis memuru, teslim aldığı parayı muhtar Filiz ile kampanyanın banka hesabına yatırarak, dekontu Mehmet Emin'e teslim etti. Polis memuru, çocuğa bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Mehmet Emin Yorgun da polis memuruna yardımından dolayı teşekkür ederek, vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.