Euro
7.47
Dolar
6.79
BIST 100
102,437.00
Altın
1,747.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklamasında bulunuyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sefa Şengül   | 20.05.2020
Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasının, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor. 

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanağa neden olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü ise Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelecek.

Yağışların Karadeniz Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yurdun özellikle doğu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor
Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bin 594 oldu
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden Sri Lanka'ya, 'Kovid-19'dan ölen Müslümanlar gömülsün' çağrısı
Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi

Benzer haberler

Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

Hatay'ın ramazan kurabiyesi kömbe bayramda akrabaya gönderilecek

Antalya'da mayıs ayının hava sıcaklığı rekoru kırıldı

Ülkenin kuzey kesimlerinde sis bekleniyor

Ülkenin kuzey kesimlerinde sis bekleniyor
Afrika sıcakları etkili olacak

Afrika sıcakları etkili olacak
İstanbul'da 109 yılın rekorunu kıran sıcaklıklar erken yaz yaşatacak

İstanbul'da 109 yılın rekorunu kıran sıcaklıklar erken yaz yaşatacak