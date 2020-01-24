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Merkel: Türk-Alman Üniversitesi Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir

Almanya Başbakanı Merkel, "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir" dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.01.2020
Merkel: Türk-Alman Üniversitesi Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir

Ankara

Çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde konuştu.

Bu üniversitenin, öğrencilerine hem kendilerini hem de mensubu oldukları toplumları ilerletme fırsatı sunduğunu belirten Merkel, buradaki öğrencilerin iki ülke ilişkilerine de zenginlik kattığını söyledi.

Merkel, eğitim köprüsüyle kurulan sivil toplum diyaloğunun siyaset ve hükümetler arası ilişkideki önemine değinerek, bilim alanında Türk-Alman ilişkilerinin eskiye dayanan derin köklere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin halihazırda milyonlarca Suriyeliye sağladığı yardımlara işaret eden Merkel, "Bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi kazanıyor." dedi.

Merkel, Türkiye'nin bu çabalarının Suriyelilere gelecek için ümit aşıladığını kaydederek, bu insanların ülkelerine döndüklerinde Suriye'nin yeniden inşasına sunacakları potansiyel katkıların altını çizdi.

"Gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor"

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın da desteğiyle Suriyelilerin eğitimi alanındaki desteğine dikkati çeken Merkel, gelecekte de bu iş birliğinin sürmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdi.

Merkel, bilim ve eğitimin, insanların yaratıcılığı ve özgürlüğünü teşvik edici bir rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2013'ten bu yana faaliyette bulunan Türk-Alman Üniversitesinde, bu kampüsün açılışıyla gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Türk-Alman Üniversitesi, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir. Bu kampüs, öğrencilerin dünyaya açık olmasını simgeliyor, Türk-Alman ortaklığını simgeliyor."

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