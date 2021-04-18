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Melen Botanik Cennet Vadisi, tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Melen Botanik Cennet Vadisi'nde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik ve ıhlamur gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor.

Emre Ayvaz   | 18.04.2021
Melen Botanik Cennet Vadisi, tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi oldu

Sakarya

Melek Botanik Vadisi'ni ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalar hakkında bilgi aldı, ıhlamur ve ahududu fidanlarını toprakla buluşturdu.

Vadinin her geçen gün yeşillendiğini, dikilen aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renklendiğini ifade eden Yüce, ramazanın ardından bölgeyi tanıtmak amacıyla bir program gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yüce, vadinin eşsiz bir bölgede, muhteşem yaşam alanı olduğunu belirterek, "Tıbbi ve aromatik bitkilerimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Melen Botanik Cennet Vadisi'nde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnu gibi çeşitli türlerde 100 binlerce bitkinin dikimini yapmıştık. Bugün de ıhlamur ve ahududu fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Melen isale hattı üzerinde bulunan atıl bir alan hamdolsun çalışmalarımızla cennet vadisine dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Melen'de dikimi yapılan bitkilerin ilaç sanayi olmak üzere pek çok alanda değerlendirileceğini bildiren Yüce, vadideki arı kovanlarıyla bal üretimi gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yüce, bölgede sosyal yaşam alanları oluşturacaklarını ifade ederek, yürüyüş ve bisiklet yolu yaptıklarını, kafeterya ile vadiyi vatandaşların ailecek vakit geçirebilecekleri yaşam merkezi haline getireceklerini bildirdi.

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