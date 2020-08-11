MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.— MEB (@tcmeb) August 11, 2020
Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.