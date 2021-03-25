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Marmara'nın doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıkların bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

Taha Erham Keleş   | 25.03.2021
Marmara'nın doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerinde 8-12 derece altında olması bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece beklenen zirai don nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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