Euro
8.50
Dolar
7.09
BIST 100
1,543.88
Altın
1,810.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aileler İçin Rehber Kitapçık Seti Tanıtım Toplantısı”na katılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk Eximbank’ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı”na katılıyor
logo
Türkiye

Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 05.02.2021
Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Yer yer pus ve sisin hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi
KKTC'de 5-15 Şubat arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Fransızların yüzde 60'ı Kovid-19 salgını sürecinin yönetilmesi konusunda hükümete güvenmiyor

Benzer haberler

Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor

Dünyada son 120 yılda deniz yüzey suyu sıcaklığı 1,1 derece arttı

Dünyada son 120 yılda deniz yüzey suyu sıcaklığı 1,1 derece arttı
Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'da ocakta sörf keyfi yaptılar

Antalya'da ocakta sörf keyfi yaptılar