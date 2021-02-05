Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Yer yer pus ve sisin hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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