Euro
9.99
Dolar
8.33
BIST 100
1,420.00
Altın
1,783.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan 'deniz salyası' Mudanya sahilini de kapladı

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkili oluyor.

Yavuz Gerçekçi   | 05.05.2021
Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan 'deniz salyası' Mudanya sahilini de kapladı Fotoğraf: Yavuz Gerçekçi / AA

Bursa

Deniz salyasından kaynaklanan bir tabakayla kaplanan sahil, ilginç görüntü oluşturdu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Tabakanın, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, bakteri oluşumunun, mikroorganizma ve fitoplanktonların artışı dolayısıyla yaşandığı belirtiliyor.

Yaklaşık 2 aydır farklı seviyelerde oluştuğu gözlenen deniz salyasının bir ay içerisinde kaybolması bekleniyor.

Balıkçı Erhan Öncül, kıyılara yapılan dolgudan sonra deniz salyasının çoğaldığını söyleyerek, "Normalde ölü plazmaların kıyıya vurması gerekiyor. Kıyı olmadığı için denizin üzerinde sürüklenip duruyor. Bu da denizin kirliliği sanılıyor. Aslında mevsimsel, doğasal bir olay." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 26 bin 476 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 bin 504'e yükseldi

Benzer haberler

Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan 'deniz salyası' Mudanya sahilini de kapladı

Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan 'deniz salyası' Mudanya sahilini de kapladı

Tekirdağ'da deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya da vurdu

Marmara'daki deniz salyasına karşı ortak mücadele yürütülüyor

Anadolu Yakası'nda deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya da vurdu

Anadolu Yakası'nda deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya da vurdu
Tekirdağ sahilinde 'deniz salyası' nedeniyle suda beyaz tabaka oluştu

Tekirdağ sahilinde 'deniz salyası' nedeniyle suda beyaz tabaka oluştu