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Marmara Denizi'nden 4 günde 1197 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Esin Işık   | 12.06.2021
Marmara Denizi'nden 4 günde 1197 metreküp müsilaj temizlendi

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmara Denizi'nde oluşan müsilajla mücadeleyi dün de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik." bilgisini paylaştı.

Dördüncü günün sonunda illerde toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp, Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz."

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