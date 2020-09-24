Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
İstanbul/Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
İstanbul'da hissedildi
Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.
İstanbul Valiliği: Olumsuzluk bildirilmedi
İstanbul Valiliğinden, kentte hissedilen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar bildirilmediğini açıkladı.Valilik'ten yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.