Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi - VTR
logo
Gündem

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde, rüzgarın etkisiyle müsilaj (deniz salyası) yoğunluğunun azaldığı görülürken, temizleme çalışmaları devam ediyor.

Adem Koç   | 04.07.2021
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Istanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar sürüyor.

Bugün etkili olan rüzgar nedeniyle müsilajın, Anadolu Yakası'nda Caddebostan, Maltepe ve Kartal sahillerinde azaldığı, Kurbağalıdere'de ise iç kesimlerde biriktiği gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, Kurbağalıdere'de müsilaj temizleme çalışması devam ediyor.

Yetkililer, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda birikebileceğini, bu nedenle araçların ve görevlilerin hazır bekletildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşısı Kovid-19 geçirenlere tek doz uygulanacak
'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor
Kovid-19'un Delta varyantının yayılmaması için çift doz aşı, maske ve 2 metre mesafe önem taşıyor
Tacikistan'da Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'un yanı başındaki cazibe merkezi: Saros

Balıkesir kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nden 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'nden 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi

Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi
Yaz Kur'an kursları pazartesi çocuk sesleriyle şenlenecek

Yaz Kur'an kursları pazartesi çocuk sesleriyle şenlenecek