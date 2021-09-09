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İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli sağanak tahmin ediliyor

Cüneyt Kemal Özkök   | 09.09.2021
İstanbul için yarın 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Ankara

İstanbul'da yarın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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